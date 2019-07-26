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В Киеве по-крупному ограбили известного журналиста: фото

пятница, 26 июля 2019, 16:11
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В Киеве ограбили известного журналиста "Громадського" Богдана Кутепова: преступники вытащили из его автомобиля ноутбук, камеры, микрофоны и диктофон.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украли всю съемочную технику. В день выборов 21 июля, пока я стримил на мосту Кличко, выключили сигнализацию и вытащили из багажника машины ноутбук, камеру, микрофоны, диктофон. Я сначала надеялся на какие-то результаты по горячим следам, ведь машина была припаркована на углу Трехсвятительской и Костельной. Это прямо за будущим Офисом президента (Украинским Домом), в зоне действия не менее двух камер наблюдения. Еще с десяток камер в радиусе 200 метров, чтобы проследить, откуда пришли и куда после преступления пошли воры. Безусловно профессионалы: взяли из паспорта заначку 200 гривен и с кошелька 500 гривен, а документы и кошелек оставили. Сам рюкзак оставили, только выпотрошили", - поделился он.

Теперь журналист должен телеканалу 150-170 тысяч гривен.

"На похищенных карточках памяти в диктофоне и фотокамере - съемка в квартире одного действующего народного депутата, которого я даже тегать здесь пока не буду. Потому что он и так второй раз снимался для фильма. А теперь придется сообщить, что надо будет сниматься в третий раз, потому что его полуинтимные видео сейчас у каких-то медвежатников", - уточнил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве совершено нападение на журналиста.

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