RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

26 июля

20:05
"Фармак" остается единственным законным владельцем товарного знака "Корвалол" - Таранчук
19:54
Россия внезапно сделала Украине предложение по газу
19:45
ФИФА сняла фильм об историческом для Украины чемпионате мира: видео
19:29
В Киеве мощный пожар охватил жилой дом: опубликованы фото и видео
19:18
54-летняя Моника Белуччи снялась в не по возрасту эффектной фотосессии в бассейне
19:02
​Компания российского оппозиционера найдет добытчика газа для Украины: что известно
18:58
В центре Киева на выходные перекроют ряд улиц: список
18:47
Жаркие кадры: сексапильная звезда UFC снялась в эротичной фотосессии
18:28
Раскрыт шантаж топ-чиновницы главой скандального суда в Киеве
18:24
Ломаченко назвал соперников, ради которых готов сменить весовую категорию
18:18
Создатели "Мстителей" показали забавную подборку неудачных дублей - скучно актерам точно не было
18:16
В Европе пригрозили Украине проблемами на 500 млн евро
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Киева на выходные перекроют ряд улиц: список

пятница, 26 июля 2019, 18:58
переглянути новину українською

27-28 июля в Киеве пройдут празднования годовщины Крещения Киевской Руси, в связи с этим меры безопасности в столице будут усилены.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В рамках празднования 1031-летия Крещения Руси-Украины, около 15 000 верующих, которые прибудут завтра в столицу из разных регионов Украины, пройдут по центральным улицам города. С целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей Киева будут усилены меры безопасности", - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В связи с празднованиями в Киеве будет ограничено движение транспорта. В частности, перекрыто движение будет на следующих улицах:

27 июля с 06:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля с 11:00 до 13:30 - по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в прошлом году из-за празднований Крещения Руси в Киеве образовались огромные пробки.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: