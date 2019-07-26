В центре Киева на выходные перекроют ряд улиц: список

27-28 июля в Киеве пройдут празднования годовщины Крещения Киевской Руси, в связи с этим меры безопасности в столице будут усилены.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В рамках празднования 1031-летия Крещения Руси-Украины, около 15 000 верующих, которые прибудут завтра в столицу из разных регионов Украины, пройдут по центральным улицам города. С целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей Киева будут усилены меры безопасности", - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

В связи с празднованиями в Киеве будет ограничено движение транспорта. В частности, перекрыто движение будет на следующих улицах:

27 июля с 06:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади), Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского, ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы), ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля с 11:00 до 13:30 - по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в прошлом году из-за празднований Крещения Руси в Киеве образовались огромные пробки.