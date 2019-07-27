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​Сильная вонь из-за нечистот: в сети показали грустные фото побережья на Гидропарке в Киеве

суббота, 27 июля 2019, 21:43
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В сети появились фото того, во что превращается побережье Днепра в столичном Гидропарке: везде воняет фекалиями, а вода превратилась в болото из канализационных вод.

Об этом сообщает dtp kiev info в Telegram-канале, публикуя соответствующие фото.

В частности, как сообщают очевидцы, на Молодежном пляже Гидропарка, в сторону вертолетной площадки, ужасно воняет фекалиями. Побережье Днепра в том месте болотно-зеленого цвета.

"Реально видно - что в реку Днепр сливаются нечистоты! Вода начала цвести очень сильно!", - говорится в сообщении.

Очевидцы призывают экологов обратить внимание на ужасное состояние побережья.

Как сообщал "Апостроф", местные жители в оккупированном Крыму жалуются на загрязнение реки Мелек-Чесме, которая протекает в Керчи.

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