В Киеве орудует опасный грабитель, который "вырубает" жертв: опубликовано видео

В Киеве опасный грабитель нападает на пенсионеров: в столице зафиксировано уже четыре подобных случая.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя видео с камер видеонаблюдения.

"По городу Киеву зафиксировано уже четвертый случай разбойного нападения этого создания на пожилых людей. Сценарий всегда один и тот же - преступник следит за жертвами, заходит за ними в подъезд, бьет тяжелым (железным) предметом и грабит", - говорится в подписи к кадрам, где можно увидеть наглого преступника.

Как сообщал "Апостроф", разгорелся скандал с избиением пенсионера на популярном рынке в Киеве.

Также в сети появилось видео избиения пенсионера на рынке у станции метро "Лесная".