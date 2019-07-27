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В Киеве орудует опасный грабитель, который "вырубает" жертв: опубликовано видео

суббота, 27 июля 2019, 09:36
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В Киеве опасный грабитель нападает на пенсионеров: в столице зафиксировано уже четыре подобных случая.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя видео с камер видеонаблюдения.

"По городу Киеву зафиксировано уже четвертый случай разбойного нападения этого создания на пожилых людей. Сценарий всегда один и тот же - преступник следит за жертвами, заходит за ними в подъезд, бьет тяжелым (железным) предметом и грабит", - говорится в подписи к кадрам, где можно увидеть наглого преступника.

Как сообщал "Апостроф", разгорелся скандал с избиением пенсионера на популярном рынке в Киеве.

Также в сети появилось видео избиения пенсионера на рынке у станции метро "Лесная".

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