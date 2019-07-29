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Едва не погибла девушка: в Киеве дерево рухнуло прямо на пешеходную дорожку, фото

понедельник, 29 июля 2019, 15:20
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В понедельник, 29 июля, в Киеве дерево едва не убило девушку, упав к ее ногам.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал пользователь Сергей Марченко.

"Если бы молодая девушка шла десятью метрами дальше по аллее, это дерево упало бы прямо не нее. Могу себе представить, что она пережила, когда эта х*нь упала ей под ноги", - пишет он.

Также пользователь отметил, что это не единичный случай в этих местах, поскольку руководство университета им. Тараса Шевченко, которому принадлежит этот участок, не занимается его облагораживанием и уборкой.

Он указал, что рядом с упавшим деревом еще одно – которое уже сломалось и может упасть в любой момент и призвал местную власть исправить ситуацию.

"Им по барабану вообще все. Что освещения, за исключением одной аллеи, нет. Что давно выщерблен асфальт. Что прямо в ботсаду устроена свалка мусора и там гниют листья, ветки, обертки от мороженного. И сейчас им по барабану, что рядом с упавшим сегодня деревом, стоит еще одно, которое уже сломано, а его верхушка держится на одной коре и может рухнуть на людей в любой момент. КГГА, обратите внимание", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад в Киеве произошел настоящий древопад - из-за ураганной погоды в городе было повалено множество деревьев.

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