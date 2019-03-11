Ураган устроил деревопад по всему Киеву: опубликованы фото

В понедельник, 11 марта, из-за ураганной погоды в Киеве ветер повалил множество деревьев.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Шторм в Киеве с сильными порывами ветра сносит деревья, рекламные щиты, крыши зданий и дорожные знаки. Упавшее старое и сухое дерево уже травмировало женщину в столице. Также повреждения получают и автомобили, на которые падают деревья или другие конструкции.

Основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов разместил фото последствий непогоды в Киеве.

На улице Михаила Ломаносова дерево упало на одно авто, а другое также зацепили его ветки.

На улице Изюмской дерево повалило прямо на пешеходную часть тротуара.

На бульваре Вернадского дерево снесло ветром на дорогу и оно свалилось на машину.

Также на авто упало дерево на Святошинской площади.

На обочине дороги по улице Богатырской ветром сильно наклонило фонарь.

Недалеко от улицы Рыбальской, 13 снова упало дерево.

На Осокорках по улице Срибнокильская сорвало утеплитель с дома и унесло прямо на припаркованные автомобили.

А на входе станции метро "Оболонь" тоже сорвало кровлю.

Недалеко от станции метро "Нивки" большая ветка дерева упала на автомобиль.

Кроме этого, по дороге в село Зазимье Киевской области дерево упала на маршрутку и парализовала ее движение.

Также в Киевской области в селе Крюковщина (ЖК "Вишнева оселя") ветер снес бетонный забор и он рухнул на припаркованные машины.

Напомним, 11 марта в центре Киева со здания ветром снесло крышу. Вследствие происшествия пострадали несколько машин.

Как сообщал "Апостроф", 10 марта в Виннице произошло смертельное ЧП: дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась.