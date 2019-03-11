Ураган устроил деревопад по всему Киеву: опубликованы фото

В понедельник, 11 марта, из-за ураганной погоды в Киеве ветер повалил множество деревьев.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".
Шторм в Киеве с сильными порывами ветра сносит деревья, рекламные щиты, крыши зданий и дорожные знаки. Упавшее старое и сухое дерево уже травмировало женщину в столице. Также повреждения получают и автомобили, на которые падают деревья или другие конструкции.
Основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов разместил фото последствий непогоды в Киеве.
На улице Михаила Ломаносова дерево упало на одно авто, а другое также зацепили его ветки.
На улице Изюмской дерево повалило прямо на пешеходную часть тротуара.
На бульваре Вернадского дерево снесло ветром на дорогу и оно свалилось на машину.
Также на авто упало дерево на Святошинской площади.
На обочине дороги по улице Богатырской ветром сильно наклонило фонарь.
На Осокорках по улице Срибнокильская сорвало утеплитель с дома и унесло прямо на припаркованные автомобили.
А на входе станции метро "Оболонь" тоже сорвало кровлю.
Недалеко от станции метро "Нивки" большая ветка дерева упала на автомобиль.
Кроме этого, по дороге в село Зазимье Киевской области дерево упала на маршрутку и парализовала ее движение.
Также в Киевской области в селе Крюковщина (ЖК "Вишнева оселя") ветер снес бетонный забор и он рухнул на припаркованные машины.
Напомним, 11 марта в центре Киева со здания ветром снесло крышу. Вследствие происшествия пострадали несколько машин.
Как сообщал "Апостроф", 10 марта в Виннице произошло смертельное ЧП: дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась.