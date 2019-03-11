РУС. | УКР.

понедельник, 11 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

17:25
Автор фильмов про Клинтон и Обаму снимет кино про Тимошенко
17:20
Cуд может заставить директора НАБУ раскрыть правду о связи с Россией
17:16
​В Раде нарисовали мрачные перспективы для бедных "евроблях"
17:14
Под Верховной Радой рухнуло огромное дерево: опубликованы фото
16:58
На Донбассе "расстреляли" трех женщин и подростка: фото
16:48
Под Житомиром ветер обрушил крышу на мать с дочерью: фото с места смертельного ЧП
16:41
Путин придумал новый план против Украины: что ждет Киев после выборов
16:23
В Николаеве дерево рухнуло на переполненную маршрутку: опубликованы фото и видео
16:20
Ураган устроил деревопад по всему Киеву: опубликованы фото
16:15
Кормить семью, пока не сдохну: знаменитый украинский футболист рассказал, зачем уехал в Россию во время войны
16:12
​Суд собирается вернуть "Приватбанк" Коломойскому: журналисты узнали подробности
16:10
Была близка к смерти: Вупи Голдберг объяснила причину своего отсутствия на публике
Все новости

Ураган устроил деревопад по всему Киеву: опубликованы фото

понедельник, 11 марта 2019, 16:20

В понедельник, 11 марта, из-за ураганной погоды в Киеве ветер повалил множество деревьев.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Шторм в Киеве с сильными порывами ветра сносит деревья, рекламные щиты, крыши зданий и дорожные знаки. Упавшее старое и сухое дерево уже травмировало женщину в столице. Также повреждения получают и автомобили, на которые падают деревья или другие конструкции.

Основатель сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов разместил фото последствий непогоды в Киеве.

На улице Михаила Ломаносова дерево упало на одно авто, а другое также зацепили его ветки.

На улице Изюмской дерево повалило прямо на пешеходную часть тротуара.

На бульваре Вернадского дерево снесло ветром на дорогу и оно свалилось на машину.

Также на авто упало дерево на Святошинской площади.

На обочине дороги по улице Богатырской ветром сильно наклонило фонарь.

Недалеко от улицы Рыбальской, 13 снова упало дерево.

На Осокорках по улице Срибнокильская сорвало утеплитель с дома и унесло прямо на припаркованные автомобили.

А на входе станции метро "Оболонь" тоже сорвало кровлю.

Недалеко от станции метро "Нивки" большая ветка дерева упала на автомобиль.

Кроме этого, по дороге в село Зазимье Киевской области дерево упала на маршрутку и парализовала ее движение.

Также в Киевской области в селе Крюковщина (ЖК "Вишнева оселя") ветер снес бетонный забор и он рухнул на припаркованные машины.

Напомним, 11 марта в центре Киева со здания ветром снесло крышу. Вследствие происшествия пострадали несколько машин.

Как сообщал "Апостроф", 10 марта в Виннице произошло смертельное ЧП: дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: