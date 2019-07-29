В Киеве из-за ЧП с подростками остановился мост через Днепр: фото

Вечером в понедельник, 29 июля, на Южном мосту в Киеве возникла серьезная пробка: виновны в ней оказались экстремалы, попытавшиеся залезть на опоры моста.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, несовершеннолетние лица попытались подняться вверх по опоре моста и застряли там.

"Люди не могут нормально доехать домой после рабочего дня. Почему? Потому что малолетки опять полезли вверх и застряли. Снимают спасатели КАРС", – говорится в подписи к фото.

"Надо было там оставить, естественный отбор!", – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Харькове кондуктор трамвая прогнала экстремала, который хотел проехаться на трамвае, зацепившись за наружный элемент состава.