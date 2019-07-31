В Киеве посреди дороги образовался огромный провал: опубликованы фото

В среду, 31 июля, в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала на автомобильной парковке провалился асфальт.

Соответствующие фото были опубликованы на странице в Facebook "Киев Автомобильный".

На снимках можно увидеть, что на Вокзальной площади прямо рядом с припаркованными автомобилями образовалась огромная дыра в асфальте, через которую видны подземные коммуникации.

"Возле столичного вокзала открылся "подземный паркинг", – иронически прокомментировали фотографии авторы поста.

В комментариях другие пользователи также шутят по поводу провала.

"Это дополнительный вход в метро, а не паркинг. Не надо врать", "Открылся портал в КМДА", "Это вход в Нарнию", "Такой себе 3D-рисунок", – пишут комментаторы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 апреля в Киеве автобус попал в серьезное ЧП, провалившись под асфальт.