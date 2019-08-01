В Киеве разыскивают опасного вора-"клофелинщика": опубликовано фото

В Киеве мужчина отравил кассира пункта обмена валют и украл 50 тысяч гривен из кассы.

Об этом говорится в публикации на Telegram-канале "Киев оперативный".

Для разведки злоумышленник обменял небольшую сумму, а затем вернулся к девушке со стаканом кофе, якобы с романтическими мотивами.

"На улице Саксаганского в пункт обмена валют зашел мужчина. Сначала он обменял 10 долларов. Затем вышел и через несколько минут вернулся с кофе, которую отдал девушке-кассиру. После нескольких глотков девушка перестала понимать, что с ним происходит и "проснулась" уже на улице. Как выяснилось, она вынесла мужчине всю кассу - около 50 тыс грн", - отмечается в посте.

Также было опубликовано фото злоумышленника-"клофелинщика".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на Борщаговке был зафиксирован на камеру вор, который избивал женщин, прежде чем отобрать у них деньги у украшения, его опознали волонтеры. Им оказался бывший служащий подразделения "Беркут", который уже имеет судимость за грабежи.