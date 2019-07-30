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Бьет женщин по голове и грабит: в сети опознали опасного вора в Киеве, имя и фото

вторник, 30 июля 2019, 17:16
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В Киеве на Борщаговке был зафиксирован на камеру вор, который избивал женщин, прежде чем отобрать у них деньги у украшения, его опознали волонтеры.

Об этом сообщает на странице в Facebook пользователь Света Олишевская.

Сначала она рассказала о нападении злоумышленника на свою знакомую и показала его фото с камеры во дворе.

"Новое .., которое подстерегает женщин под домами, забегает следом, бьет по голове и срывает золото. Знакомая кумы в больнице! И это при том, что она только после операции! Я уже знаю, что это пятый случай", - заметила девушка.

Через день вора удалось опознать, он оказался бывшим правоохранителем из "Беркута", и уже был осужден за подобные преступления. Волонтер отметила, что собирает свидетельства жертв для передачи их в полицию.

"Гопником, нападающим на женщин, среди бела дня на Борщаговке и Теремках, оказался Погонец Сергей Владимирович. Бывший беркутовец, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Есть подтверждение от участкового", - пишет Олишевская.

Как сообщал "Апостроф", 28 июля в Киеве вор совершил дерзкое ограбление в детской студии танцев. Мужчина сказал, что хочет записать своего ребенка на занятия, украл из кассы деньги, а потом пожал руку тренеру и ушел.

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