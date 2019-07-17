Полицейские в Киеве отличились "героической" парковкой: опубликовано видео

Полицейские отличились скандальной парковкой в Киеве.

Соответствующее видео опубликовал *уевый Киев в Telegram.

На кадрах видно, что полицейский автомобиль припаркован на пешеходном тротуаре, в связи с чем пройти по нему тому, кому эта пешеходная трасса предназначена, практически невозможно.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото "бога парковки" в Киеве.

Кроме того, "герой парковки" устроил серьезную пробку в Киеве.

Ранее в сети опубликовали видео припаркованного на пешеходном переходе автомобиля в центре Киева.

Также сообщалось, что в центре Киева водители авто припарковали свои транспортные средства и помешали проезду трамваев. А в столице (на Подоле) "герой парковки" заблокировал проезд, создав огромные пробки, а также напал на прохожих.