Вода стала рыжей: опубликованы фото серьезного ЧП в Киеве

В одном из крупнейших парков Киева, Голосеевском, вода в озерах окрасилась в цвет ржавчины.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram канале "Kyiv LIVE".

На снимках также можно увидеть, что проход к водоемам перегородили аварийными лентами. Табличка на лентах гласит: "Уважаемые посетители и гости парка! Доступ к водоему временно ограничен!".

По мнению автора поста, цвет воды обусловлен сбросом в нее неких веществ.

"Вода в озерах в Голосеевском парке имени Рыльского окрасилась в ржавый цвет из-за сброса туда неизвестного вещества", – говорится в подписи к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Судаке (оккупированный Российской Федерацией Крым) произошло серьезное ЧП на пляже - из-за аварии на коллекторе в море попали сточные воды.