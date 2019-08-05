В Киеве из-за дождя произошло двойное ДТП: видео

В понедельник, 5 августа, в Киеве на проспекте Победы практически в одном месте произошли две дорожных аварии.

Видео с места ДТП опубликованы на Instagram странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, в одной аварии автомобиль развернуло на проезжей части в сторону, противоположную движению. Причиной другого ДТП, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции.

Про пострадавших в авариях не сообщается. На месте работает патрульная полиция.

"Как всегда, неожиданно пошёл дождь и начались ДТП", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 июля в Ирпене, Киевской области, произошло смертельное ДТП: водитель мотоцикла не заметил бетонный блок на дороге и на скорости врезался в него.