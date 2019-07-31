Под Киевом произошло смертельное ДТП с мотоциклистом: жуткий момент попал на видео

В ночь на среду, 31 июля, в Ирпене, Киевской области, водитель мотоцикла не заметил бетонный блок на дороге и на скорости врезался в него.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале "dtp.kiev.ua".

Улица, где произошла авария, была перекрыта в связи с проведением ремонтных работ. В полиции отметили, что на этом участке дороги было запрещено движение транспорта и установлены соответствующие знаки.

После столкновения с блоком водителя мотоцикла Triumph отбросило на припаркованный рядом на стоянке автомобиль. От полученных травм 30-летний водитель умер на месте.

В связи с аварии открыто криминальное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Криминального кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 27 июля в селе Великий Дальник Одесской области случилась дорожная авария, вследствие которой шесть человек получили травмы.