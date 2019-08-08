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Появились эксклюзивные фото открытия в Киеве уникального торгового центра

четверг, 08 августа 2019, 12:33
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В четверг, 8 августа, в Киеве был официально открыт один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы "River Mall" на Осокорках.

Фотокорреспондент "Апострофа" посетил открытие ТРЦ.

Общая площадь нового торгово-развлекательного центра составляет 140 тысяч квадратных метров, арендная – более 62,2 тысяч квадратных метров. В состав комплекса входят собственно ТРЦ, бизнес-центр, аквапарк, многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Среди арендаторов ТРЦ – магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сильпо", кинотеатр "Планета Кино" с технологией IMAX, развлекательный центр Papashon. Также River Mall может похвастаться фудкортом и ивент-зоной с открытой терассой и видом на Днепр.

Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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Апостроф / Александр Гончаров
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River Mall – один из крупнейших ТРЦ, открытых в Киеве в 2019 году.

Также смотрите фоторепортаж "Апострофа" из открывшегося недавно в Киеве "Музея становления украинской нации": Шевченко, Бандера, Ярош и другие: эксклюзивные фото выставки 100 фигур знаменитых украинцев.

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