В Киеве поймали наглого вора, который пробрался в кафе посреди ночи: видео

В Киеве полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить кафе.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный".

Так, патруль прибыл на вызов сигнализации в кафе по улице Левандовского. Там правоохранители обнаружили открытое окно и приняли решение заблокировать все выходы и вызвать подкрепление для задержания злоумышленника.

Подозрительного мужчину 1979 года рождения нашли неподалеку, при обыске у него обнаружили перчатки, отмычку и фонарик. По камерам наблюдения стало ясно, что вор выдавил окно, однако услышал сигнал сирены и сбежал.

В полиции было открыто производство по ч.3 ст.185 УК Украины (кража).

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети был опубликован фоторобот мужчины, который ограбил и пытался изнасиловать двух девушек в Киеве.