RU  UA  EN

суббота, 10 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 августа

23:37
В Украине проводят обыски на корабле, поставлявшем топливо в Россию: подробности
23:11
В Киеве ищут опасного преступника, напавшего на девушек: видео и фоторобот
22:50
Прятались в отеле и храме: появились неожиданные подробности задержаний протестующих в Москве, фото и видео
22:15
Не знают, как звучат выстрелы: боец ВСУ растрогал рассказом об Украине
21:54
Массовые протесты в России: свежие данные о количестве задержанных, видео
21:28
В Ровно задержали серийного насильника: видео
20:57
У императора все как всегда: Путина высмеяли за смелую выходку в Крыму
20:42
Дело НАБУ по "Роттердам+" - это политическое преследование бывших членов НКРЭКУ, - адвокаты Евдокимова
20:12
На Донбассе погиб нацгвардеец: что известно
19:50
Задерживают, не разбираясь: новые фото и видео с места массовых протестов в Москве
19:43
Законность "Роттердам+" не вызывает сомнений – адвокат Дмитрия Вовка
19:18
Команда Зинченко уничтожила команду Ярмоленко на старте чемпионата Англии: видео
Все новости

В Киеве ищут опасного преступника, напавшего на девушек: видео и фоторобот

суббота, 10 августа 2019, 23:11
переглянути новину українською

В Киеве разыскивают преступника, который напал на двух девушек и пытался их изнасиловать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным правоохранителей, 23 июня неизвестный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Девушка возвращалась домой и ее начал преследовать незнакомец.

Он зашел с ней в подъезд и попытался надругаться над ней. Пострадавшая рассказала о происшедшем матери, а та обратилась в полицию. В этот же день было уголовное производство по статье 152 части 15 Уголовного кодекса Украины (Покушение на изнасилование).

Кроме этого, аналогичное преступление произошло 2 июня в Шевченковском районе столицы. Вероятно, этот же мужчина пытался изнасиловать девушку.

Приметы вероятного преступника: на вид 20-25 лет, рост - 185-190 сантиметров, худощавого телосложения, вытянутое лицо, темные волосы. Если вы владеете любой информацией, которая поможет установить личность и местонахождение этого мужчины, сообщите по телефонам: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 или на 102.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно задержали серийного насильника.

Также в Киеве задержали "таксиста", который изнасиловал и ограбил девушку.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: