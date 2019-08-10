В Киеве ищут опасного преступника, напавшего на девушек: видео и фоторобот

В Киеве разыскивают преступника, который напал на двух девушек и пытался их изнасиловать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным правоохранителей, 23 июня неизвестный пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Девушка возвращалась домой и ее начал преследовать незнакомец.

Он зашел с ней в подъезд и попытался надругаться над ней. Пострадавшая рассказала о происшедшем матери, а та обратилась в полицию. В этот же день было уголовное производство по статье 152 части 15 Уголовного кодекса Украины (Покушение на изнасилование).

Кроме этого, аналогичное преступление произошло 2 июня в Шевченковском районе столицы. Вероятно, этот же мужчина пытался изнасиловать девушку.

Приметы вероятного преступника: на вид 20-25 лет, рост - 185-190 сантиметров, худощавого телосложения, вытянутое лицо, темные волосы. Если вы владеете любой информацией, которая поможет установить личность и местонахождение этого мужчины, сообщите по телефонам: 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05 или на 102.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ровно задержали серийного насильника.

Также в Киеве задержали "таксиста", который изнасиловал и ограбил девушку.