Полицейские попали в жесткое ДТП на светофоре в Киеве: фото и видео

В Киеве полицейские на Renault Duster попали в жесткое ДТП с автомобилем Audi Q7 на светофоре.

Об этом сообщают в соцсетях.

Авария произошла на перекрестке улиц Щусева и Максима Берлинского.

По данным одних очевидцев, водитель полицейского авто ехал на красный свет и лишь в последний момент включил сигнальные маячки, в результате чего допустил столкновение с Audi Q7, ехавшим на зеленый сигнал светофора. Другие же очевидцы утверждают, что полицейские изначально ехали с включенными маячками и другие авто остановились, чтобы их пропустить.

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В результате аварии Renault полицейских отбросило в дерево, которое растет на зеленой зоне, разделяющей полосы движения.

Стоит отметить, что в результате ДТП чудом никто не получил значительных травм. У девушки, находившейся за рулем Audi Q7 врачи "скорой" констатировали шоковое состояние. Копы отделались легкими ушибами.

Как сообщал "Апостроф", ранее авто полиции попало в жесткое ДТП под Харьковом.