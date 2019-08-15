В Киеве налетчики совершили жестокое кровавое ограбление: опубликовано видео

Вечером во вторник, 13 августа, на улице Милославской в Киеве грабители атаковали мужчину и нанесли ему серьезные ножевые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Как отмечается, на место происшествия вовремя успели полицейские. Они предоставили раненому первую помощь: остановили кровотечение, наложив жгут и до приезда скорой поддерживали потерпевшего в сознании.

Нагрудные камеры патрульных запечатлели произошедшее на видео.

Медики госпитализировали потерпевшего в больницу для дальнейшего осмотра и лечения. Также на место прибыла следственно-оперативная группа для розыска нападавших. Детали нападения выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 августа в Киеве двое неизвестных напали на девушку, они ее избили и забрали мобильный телефон, позже грабители были задержаны.