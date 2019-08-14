Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото

В Белой Церкви группа неизвестных ограбила мужчину с применением оружия и газового баллона, все преступники были задержаны полицией.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook сотрудник управления полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Он рассказал подробно о само преступлении, которое совершили грабители.

"В Белой Церкви четверо подонков совершили разбойное нападение на мужчину. Начали со стрельбы, затем повалили беднягу на землю, били битами, брызгали в глаза слезоточивым газом и похитили 4000 долларов", - пишет он.

Также он рассказал о специальной операции по их задержанию. По его словам, злоумышленников удалось задержать благодаря своевременно введенному плану-перехвату.

"Была введена полицейская операция "Сирена". Далеко нападавшие не успели убежать - группа реагирования патрульной полиции остановила авто на выезде из города. Злоумышленники задержаны, вещественные доказательства изъяты", - рассказал полицейский.

Как сообщал "Апостроф", 12 августа в Запорожской области несовершеннолетние молодые люди совершили два ограбления. Их задержали на следующий день.