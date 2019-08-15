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В Киеве вспыхнул мощный пожар в райадминистрации: опубликовано видео

четверг, 15 августа 2019, 16:26
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Днем в четверг, 15 августа, в Киеве произошел пожар в районной администрации на Троещине.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua у себя в Instagram.

Также администраторы страницы опубликовали видео с места событий, записанное очевидцами.

"Киев, Троещина. По предварительной информации горит районная Администрация", - говорится в публикации.

В данный момент информации о пострадавших и причинах пожара нет, на месте уже работают чрезвычайные службы.

"На месте работает несколько единиц пожарной техники. Информацию о пострадавших и детали происшествия устанавливаем", - отметили в паблике.

Как сообщал "Апостроф", 13 августа на Борщаговке в Киеве произошел пожар в торговом центре "Квадрат", из-за чего были эвакуированы его посетители и персонал. В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели потушили пожар за четыре минуты, на месте работали 30 спасателей.

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