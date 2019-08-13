В Киеве горел крупный торговый центр: фото, видео и первые подробности

13 августа на Борщаговке в Киеве произошел пожар в торговом центре "Квадрат" из-за чего были эвакуированы его посетители и персонал.

Как сообщает "Информатор", возгорание произошло в подвальном помещении торгового центра, после чего дым распространился по всему зданию и вызвал панику у людей.

"Изначально была информация о том, что горели супермаркет "Сильпо" или "Пузата хата", но на месте стало известно, что посетители просто увидели дым в здании. Он же распространился по вентиляции из подвального помещения", – сообщает издание.

В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели потушили пожар за четыре минуты после прибытия на место. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На место прибыли 30 спасателей и семь единиц техники.

Сейчас в ТЦ не пускают людей, здание проветривается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате пожара в Полтавской области погиб четырехлетний мальчик, его семилетний брат сумел спастись.