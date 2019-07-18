В Киеве произошло ужасное ЧП в водоеме: опубликованы фото

В четверг, 18 июля, в Киеве в Русановском канале прохожие обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Утопленника люди заметили около 16:00 недалеко от дома по адресу проспект Воссоединения, 30. Очевидцы вызвали экстренные службы, работники которых оперативно прибыли на место. Однако человеку ничем помочь не смогли - он был уже мертв.

По словам полицейских, очевидцы увидели обездвиженное тело в воде на расстоянии четырех метров от берега. Когда спасатели достали тело, то медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. На вид ему было около 45 лет. По предварительным данным, в воде тело находилось более трех дней. Скорее всего умерший был бездомным.

На месте работали спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Все детали и подробности ЧП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 16 июля в Киеве, в Оболонском районе, на озере Белое прохожие в воде обнаружили тело человека.