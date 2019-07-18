RU  UA  EN

четверг, 18 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

18 июля

20:57
Зеленский и Парубий устроили заочную перепалку в сети
20:55
Украинская топ-спортсменка объяснила, почему ездит на турниры в Россию
20:44
СМИ обнаружили связь кандидата от "Слуги народа" с Розенблатом и Свинарчуком
20:29
В Славянске устроили провокацию против кандидата в нардепы Недавы
20:27
На Донбассе ликвидирован боевик, фанатевший от Зеленского
20:03
"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтинге партий, баллотирующихся на выборах
20:00
Освобождение пленных: в Украине указали на опасную хитрость Кремля
19:58
Чемпионат Украины может расколоться на 2 турнира: подробности скандала
19:52
В полицию передано заявление о подготовке кандидатом Саусем "вбросов" и погромов на участках: документ
19:41
В Киеве произошло ужасное ЧП в водоеме: опубликованы фото
19:33
УПЦ (МП) назвали мостом для диалога с Донбассом и обмена пленными
19:23
Зеленский взял "на слабо" еще одного топ-чиновника: видео
Все новости

В Киеве произошло ужасное ЧП в водоеме: опубликованы фото

четверг, 18 июля 2019, 19:41
переглянути новину українською

В четверг, 18 июля, в Киеве в Русановском канале прохожие обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Утопленника люди заметили около 16:00 недалеко от дома по адресу проспект Воссоединения, 30. Очевидцы вызвали экстренные службы, работники которых оперативно прибыли на место. Однако человеку ничем помочь не смогли - он был уже мертв.

По словам полицейских, очевидцы увидели обездвиженное тело в воде на расстоянии четырех метров от берега. Когда спасатели достали тело, то медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. На вид ему было около 45 лет. По предварительным данным, в воде тело находилось более трех дней. Скорее всего умерший был бездомным.

На месте работали спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Все детали и подробности ЧП устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 16 июля в Киеве, в Оболонском районе, на озере Белое прохожие в воде обнаружили тело человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: