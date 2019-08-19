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Популярный сквер в Киеве "атаковали" вандалы: сеть разозлили фото

понедельник, 19 августа 2019, 16:02
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В понедельник, 19 августа, в Киеве на Подоле - на Контрактовой площади со стороны улицы Сагайдачного, вандалы вылили в фонтан моющее средство и разрисовали лавочки.

Об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Влад Антонов со ссылкой на муниципальные службы.

По его словам, вандалы налили в фонтан мыльную субстанцию и из-за этого вместо воды в нем образовывалась пена. Это заблокировало его работу. Фонтан отключен с целью очистки от мыльной пены и примесей моющего средства.

"Вместо того, чтобы выполнять плановую работу и улучшать парки и скверы, мы после выходных вынуждены исправлять акты вандализма", — сообщили КП СЗН Подольского района.

Также работники коммунальных службы перекрасили лавочки урны, чтобы убрать надписи вандалов.

Пользователи сети выразили возмущение относительно порчи имущества и дали несколько советов о том, как поймать вандалов и привлечь их к ответственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева вандалы окрасили воду в одном фонтане в зеленый цвет, а в другой – вылили мыльный раствор. Работники муниципального предприятия "Киевводфонд" сумели нейтрализовать ситуацию, виновники найдены не были.

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