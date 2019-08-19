Пьяный ловелас из России устроил автомобильное ЧП в центре Киева: фото

В центре Киева, на перекрестке улиц Садовой и Институтской был обнаружен автомобиль с российской регистрацией, в котором находился мужчина без сознания, также в авто нашли женское нижнее белье на зеркале и пустую бутылку из-под водки.

Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что мужчина вел авто и уснул прямо за рулем на повороте. По словам очевидцев, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Известно также, что вследствие происшествия с пьяным россиянином никто не пострадал.

Очевидцы не смогли разбудить мужчину, разбили окно и вытащили его из машины. На место прибыли медики и забрали его в карету скорой помощи.

В полиции сообщили, что он пока не пришел в сознание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсонской области на автодороге Марьянское – Берислав произошло смертельное ДТП из-за пьяного водителя, который двигался на опасной скорости, и пытался обгонять другие авто. Вследствие аварии один человек погиб.