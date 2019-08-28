Ценой в жизнь: опасные развлечения ребенка в Киеве попали на видео

В Киеве родители маленького ребенка устроили для него смертельно опасный аттракцион, не позаботившись о его безопасной перевозке в автокресле.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Автокресла придумали трусы?" – говорится в подписи к кадрам, на которых видно, что ребенок едет в авто, лежа на верхнем быльце пассажирских сидений.

Пользователей ужаснула такая халатность и беспечность родителей ребенка, о чем они не преминули указать в комментариях к видео.

"Да что вы злые такие. Это может быть 5-й или просто не самый любимый ребенок", Это я же мать. Она все разрешает своему любимому ребенку", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть ужаснуло видео из детского интерната в Украине.