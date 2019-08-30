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Стоит черный столб дыма: в центре Киева вспыхнул серьезный пожар, фото и видео

пятница, 30 августа 2019, 20:17
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30 августа прямо в центре Киева возник пожар. Возгорание произошло возле торгового центра "Глобус" на Площади Независимости.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в социальных сетях.

рямо сейчас в Киеве на Площади Независимости. Сбоку ТЦ ГЛОБУС что-то активно горит. На место происшествия вызвали все необходимые службы. Подробности устанавливаем!" - говорится в сообщении.

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Видео с места #Пожара прямо сейчас в Киеве на Площади Независимости. Горит по словам свидетелей мусор. Но из-за сильного дыма и огня до конца не понятно. На месте пожарная служба. Устраняют возгорание. Напомним: Сбоку ТЦ ГЛОБУС что-то активно горит. На место происшествия вызвали все необходимые службы. Подробности устанавливаем! Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

При этом никаких других деталей происшествия не сообщается.

В комментариях пользователи допускают, что здесь банально загорелся один из пластиковых мусорных баков. На месте происшествия собрались горожане, которые активно следят за развитием событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 30 августа в селе Чишки Львовской области произошло возгорание на химическом предприятии.

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