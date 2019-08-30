Под Львовом пылает химическое предприятие: фото и видео "адского" пожара

В пятницу, 30 августа в селе Чишки Львовской области произошло возгорание на химическом предприятии.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Так, в службу 101 поступило сообщение о пожаре около 14:00. По информации спасателей горели складские помещения на открытой территории.

Известно, что месте возгорания находится предприятие "Ника Друк", которое изготавливает химические препараты: краски, растворители, упаковочные материалы.

В данный момент пожарные ликвидируют возгорание.

Местный житель опубликовал фото с места событий и сообщил, что дым с предприятия и воздух в окрестностях не опасен.

Как сообщал "Апостроф", 30 августа, в Киеве произошел взрыв в Дарницком районе. Ранее в ГСЧС подтвердили, что в Киеве в районе станции метро "Красный хутор" произошел пожар в ангаре, площадь возгорания – 400 метров. По словам пожарных, угрозы распространения пожара нет.