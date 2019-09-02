Массовое отравление студентов случилось в Киеве: что известно

Поздним вечером в понедельник, 2 сентября, в Киеве произошло массовое отравление, из-за чего в больницу попали как минимум семь студентов, которые покупали шаурму в одном и том же киоске.

Об этом сообщает ТСН.

"В течение последнего часа со службы 103 правоохранители начали получать информацию о госпитализации с острой кишечной инфекцией в больничных заведений студентов одного из вузов. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской", - пишет издание.

На данный момент к киоску направили для проверки следственно-оперативную группу.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой также произошло массовое отравление из-за шаурмы, в результате чего 37 человек попали в больницу. Среди пострадавших - 9 детей возрастом от 12 лет.