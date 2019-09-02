Под Киевом поймали отца, продававшего в сети порно со своими детьми: фото

Под Киевом задержали мужчину, который развращал своих детей – 5-летнего сын и 2-летнюю дочь и снимал с их участием фильмы пикантного характера.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

"Видео порнографического характера с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавали на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США. Злоумышленник задержан. На его компьютере полицейские обнаружила более 150 ГБ порноконтента с участием детей", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что снимать видео человек начал с момента рождения первого ребенка. Последние полтора года он зарабатывал тем, что продавал отснятый материал в сети.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на детском празднике в Киеве кукловод развращал девочку.