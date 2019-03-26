Под Киевом учитель-педофил целый год развращал детей

В Киевской области педагог-педофил на протяжении года развращал пятерых детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киевской области.

Мужчина работал в образовательном учреждении города Борисполь. С февраля 2018 года по февраль 2019 года учитель совершал физические развратные действия с целью удовлетворения своей половой страсти в отношении пятерых малолетних детей.

Прокуратура сообщила ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 156 УК Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. На данный момент продолжается досудебное расследование. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

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