В центре Киева курьер отметился пикантной выходкой: опубликовано видео

На центральной улице столицы, Крещатике, заметили мужчину спортивного телосложения в одних стрингах и с большим желтым рюкзаком, с которым обычно ездят курьеры службы доставки Glovo.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

На записи можно увидеть, как мужчина без одежды и обуви прогуливается по Крещатику.

Стоит отметить, что многие прохожие обращали внимание на необычного "курьера". Особенно активно оборачивались на него девушки. Автор записи даже добавил в видео популярный в социальной сети Instagram "романтический" эффект.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве курьер избил прохожего в подземном переходе. Молодой человек с желтым рюкзаком заехал в туннель на мопеде, а когда ему сделал замечание прохожий, курьер сразу же ударил его в ответ мотоциклетным шлемом.