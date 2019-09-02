RU  UA  EN

понедельник, 2 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 сентября

14:19
Литва - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
14:15
​Когда в Украине отменят мораторий на землю: Зеленский озвучил свои требования
14:07
Политолог призвал депутатов создать комиссию для расследования схем Коломойского в "Центрэнерго"
14:00
Новый Кабмин собрался на первое заседание: онлайн видео трансляция
13:59
Сколько стоит обучение в школе, в которую пошел сын Зеленского: названы цифры
13:35
Киану Ривзу - 55: мы собрали лучшие мемы с актером и любимчиком соцсетей
13:31
В центре Киева курьер отметился пикантной выходкой: опубликовано видео
13:27
Бойцы ВСУ ликвидировали десятки боевиков на Донбассе: появились подробности и фото
13:23
Снижение вмешательства государства в энергорынки: министр энергетики рассказал о позиции ведомства
13:18
​В новом Кабмине отчитались о первых победах в борьбе с рейдерством
13:15
Звезд "Игры престолов" обокрали в Индии: преступники оказались очень забавными
13:06
Коноплянка близок к возвращению в Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Киева курьер отметился пикантной выходкой: опубликовано видео

понедельник, 02 сентября 2019, 13:31
переглянути новину українською

На центральной улице столицы, Крещатике, заметили мужчину спортивного телосложения в одних стрингах и с большим желтым рюкзаком, с которым обычно ездят курьеры службы доставки Glovo.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

На записи можно увидеть, как мужчина без одежды и обуви прогуливается по Крещатику.

Стоит отметить, что многие прохожие обращали внимание на необычного "курьера". Особенно активно оборачивались на него девушки. Автор записи даже добавил в видео популярный в социальной сети Instagram "романтический" эффект.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве курьер избил прохожего в подземном переходе. Молодой человек с желтым рюкзаком заехал в туннель на мопеде, а когда ему сделал замечание прохожий, курьер сразу же ударил его в ответ мотоциклетным шлемом.

Фотовзгляд

Все галереи
Пляжи Кирилловки в последний день лета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: