В Киеве курьер на скутере жестоко избил пешехода за замечание: видео

В Киеве курьер избил прохожего в подземном переходе.

Об этом сообщает ТСН.

Как передает издание, в тоннель курьер заехал на мопеде. Когда поднимался по лестнице, ему сделал замечание прохожий, которому не понравилось, что парень заехал в переход на мототранспорте.

Парень его даже не дослушал, а на первых словах без предупреждения врезал шлемом в голову. Когда потерпевший упал, продолжил бить руками. Мгновенно подбежали другие люди, избитого подняли и вызвали полицию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве курьер на скутере попал в опасное ДТП.

Также в Киеве задержали нетрезвого мужчину на электроскутере, который едва не спровоцировал ДТП.

А в Киевской области на переходе в районе железнодорожной станции "Мироновка" скоростной поезд насмерть переехал женщину, которая двигалась на мопеде.