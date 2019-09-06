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Водитель с нанотехнологиями: в сети показали забавное фото из Киева

пятница, 06 сентября 2019, 14:58
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В сети появилась фотография автомобиля с инновационным апгрейдом из Киева – водитель прикрепил вместо стандартного бокового зеркала на дверь косметическое из двух стекол, одно из которых с увеличением.

Снимок "улучшенного" автотранспорта появился на канале Х*вый Киев в Telegram.

Авторы канала отметили водителя с технической смекалкой, который таким образом улучшил себе обзор происходящего сзади авто. Этот прием был назван на канале "нанотехнологиями".

"Я у мамы - инженер! Прогресс нанотехнологий", - отметили в записи.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские разработчики в ходе форума "Армия-2019" в Кубинке представили беспилотный летальный аппарат – наноразведчик, который подозрительно напоминает бюджетный беспилотник из китайских онлайн-магазинов.

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