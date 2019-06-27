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Продается в любом магазине: в сети высмеяли фото российского наноразведчика

четверг, 27 июня 2019, 02:27
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Российские разработчики в ходе форума "Армия-2019" в Кубинке представили беспилотный летальный аппарат – наноразведчик, который подозрительно напоминает бюджетный беспилотник из китайских онлайн-магазинов.

Фото нового российского БПЛА выложило пропагандистское издание ТАСС.

Согласно информации, из инструкции к беспилотнику, он способен транспортировать небольшие грузы до 15 кг весом, а также перемещаться на расстояние до 2000 метров. Такими же свойствами обладает любой недорогой БПЛА.

Пользователи Twitterотметили, что представлять такого рода разработки в 2019 году должно быть стыдно, а также что после введения ограничений в интернете, доступа к "собственным передовым разработкам" у российских инженеров больше не будет.

Как сообщал "Апостроф", тем временем на вооружение ВСУ был принят модернизированный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который оснащен тепловизором, поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч.

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