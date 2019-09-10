В Киеве вспыхнули два сильных пожара возле метро: фото и видео

В ночь на вторник 10 сентября, сразу возле двух станций метро в Киеве произошли крупные пожары.

Соответствующие фото и видео публикуют в социальных сетях.

В частности, возле станции метро "Олимпийская" произошло возгорание на улице Деловая. По предварительной информации, пожар произошел в офисном здании. Столб дыма, поднимающийся в небо, видно издалека.

Кроме того, пожар произошел также возле станции метро "Святошино". Здесь загорелись МАФы. Черный дым затянул пространство вокруг входов в метро.

О пострадавших в пожарах не сообщается.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за день до этого, в понедельник, 9 сентября, на свалках Васильковского и Сквирского района Киевской области одновременно произошли возгорания.