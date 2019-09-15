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В Киеве пьяный водитель устроил гонки с полицией: опубликованы фото

воскресенье, 15 сентября 2019, 11:51
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В ночь на воскресенье, 15 сентября, в Киеве пьяный водитель, убегая от полиции, вылетел на железнодорожные пути.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел на улице Каунасской. Водитель пострадавшего автомобиля травм не получил.

"А еще ночью очень интересная погоня была за бухим водителем Mercedes (KA3333AI). Правда, закончилась она тем, что водитель не справился с управлением и на большой скорости вылетел на железнодорожные пути, на Каунасской. Кстати, водитель не травмировался", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 сентября в Киеве столкнулись два легковых автомобиля, один из которых перевернулся на крышу.

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Раздел: ОбществоКиев
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