В Киеве на светофоре произошло каскадерское ДТП: первые фото

13 сентября в Киеве произошло очередное ДТП. По улице Бурмистенко, 10, столкнулись два легковых автомобиля, один из которых перевернулся на крышу.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Instagram.

Отмечается, что авария произошла по неустановленным пока причинам.

"На место происшествия прибыла полиция, скорая. Детали происшествия и информацию о пострадавших устанавливаем", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фотографии с места серьезной аварии. На снимках видно, что инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. К счастью, никто из пешеходов в аварии не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что закрыли одно из дел, которое касается смертельного ДТП в центре Харькова с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.