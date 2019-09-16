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В Киеве водители авто устроили жесткую драку посреди дороги: видео

понедельник, 16 сентября 2019, 11:12
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В воскресенье, 15 сентября, в Киеве водители подрались в пробке.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя видео инцидента.

"На Бориспольском шоссе, как и в каждое воскресенье, образовался затор. Некоторые ушлые и проворные ребята решили объехать его по обочине. Водителю Toyota это не понравилось, и он захотел отучить от этой привычки одного из объезжающих, подставив под удар свое авто", - говорится в сообщении.

Объезжающий на Hyundai оказался тоже не промах, и задел авто автомобилиста, пожелавшего преподать "урок этикета".

"Тут уже нервы сдали у обоих, и началась драка, в которой водитель Toyota явно проиграл", - добавляют активисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве драка водителей на палках закончилась аварией.

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