Мужчина устроил стрельбу и угрожает взрывом: появились видео и фото с места ЧП на мосту в Киеве

В Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, возникла огромная пробка.

Видео с места событий публикуют в социальных сетях.

На месте находятся Национальная гвардия, пожарные, полиция и кареты скорой помощи.

Как отмечается, мужчина прибыл на мост на автомобиле Opel (AA8253XK), ним же он частично перекрыл движение по мосту. Мужчина вооружен предметом, похожим на автомат, также он утверждает, что у него с собой взрывное устройство, которым грозится взорвать мост.

Свидетели сообщили, что полиция запустила над мостом дрон, преступник открывал по нему огонь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале сентября в Киеве задержали псевдоминера метро, которым оказался местный житель.