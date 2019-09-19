В Киеве новая масштабная волна минирований: что произошло

В четверг, 19 сентября, в полицию Киева анонимно сообщили о минировании всех мостов в столице, а также ТРЦ и родильных домов.

Об этом пишет "Эспрессо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи Национальной полиции уже выехали на место событий по указанным анонимным источником адресам. Также были срочно вызваны кинологи и взрывотехники.

Сейчас правоохранители решают вопрос об эвакуации людей из заминированных объектов и приостановке движения транспорта. Никаких решений пока принято не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети было опубликовано видео задержания бывшего военнослужащего, который захватил и угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Сейчас рассматривается вопрос о предоставлении ему подозрения в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.