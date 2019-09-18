Без единого выстрела: появилось видео спецоперации по задержанию захватчика моста в Киеве

В интернете обнародовали видео задержания Алексея Белько, который в среду, 18 сентября, захватил мост Метро в Киеве, устроил стрельбу и угрожал взрывом.

В КИЕВЕ ВООРУЖЕННЫЙ МУЖЧИНА УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ МОСТ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, злоумышленника задержали без единого выстрела.

"Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция Украина справилась "на отлично"… Блестящая спецоперация, в ходе которой все службы и подразделения МВД действовали четко, слаженно, а главное выполнили свой долг - служить и защищать!" - отметил Тракало.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером 18 сентября в Киеве из-за мужчины, который перекрыл мост Метро и угрожал его взорвать, наступил транспортный коллапс: дороги остановились в пробках, а станции метро переполнены.