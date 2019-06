В США многотонный кран упал на дом: данные о жертвах, фото и видео

В Далласе (штат Техас, США) многотонный подъемный кран упал на жилой комплекс, в результате чего один человек погиб и еще шестеро получили травмы.

Об этом сообщает CNN.

По данным, издания кран упал на жилой комплекс в результате штормовой погоды. Кроме того, повреждена часть парковки. В настоящий момент на месте работают спасатели.

"Это действительно непростая ситуация в том плане, что лично я не помню случаев падения крана на жилые помещения", - сказал представитель спасательных служб города Джейсон Эванс.

Спасатели отметили, что количество жертв инцидента может возрасти, поскольку здание после инцидента еще не осмотрено окончательно. Сейчас точные причины падения крана неизвестны.

Video of the moment the crane collapsed onto the apartment building in Deep Ellum in Dallas. From Soph Daigle pic.twitter.com/CGI6wCFApv

Woke up poolside to a full-on tornado warning, which hit the construction site next to us and sent debris flying all over downtown Dallas. I think... I think I’m ready to come home now... pic.twitter.com/EN1HgcNOTg