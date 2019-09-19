В Киеве внезапно устал едва открытый мост: первые фото ЧП

В Киеве на недавно восстановленном мосту возле станции метро Нивки у опор были обнаружены повреждения, характерные для длительного износа.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

В сообществе отметили, что на место уже прибыли ремонтные бригады, которые пытаются исправить ситуацию.

"Восстановленный мост вблизи станции метро Нивки уже начинает понемногу сдавать позиции. И хотя на месте уже работают какие-то ремонтники возникает законный вопрос - что пошло не так?", - отмечается в публикации.

В то же время пользователи сетей намекнули на коррупцию при установке моста и вспомнили предыдущие эпизоды с неудачными ремонтами по инициативе действующего мэра Виталия Кличко. Также были и конструктивные комментарии с советами для уполномоченных органов о том, как поступать с мостом и его строителями дальше.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на отремонтированном пешеходно-велосипедном мосту, где ранее появилась очередная трещина, устроили опасные развлечения, испытывая стекло на прочность.