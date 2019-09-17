На отремонтированном стеклянном мосту в Киеве устроили опасные развлечения: видео

В Киеве на отремонтированном пешеходно-велосипедном мосту, где ранее появилась очередная трещина, устроили опасные развлечения, испытывая стекло на прочность.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Все уже знают, что на новом мосту вновь открыли зону с прозрачными стеклами. А что вот это за особенность у людей, типа проверить?" - говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что на ролик бурно отреагировали в сети.

"Вход только после осмотра психолога!!!", " Это особенность - сломать, а потом громче всех кричать, что Кличко украл деньги налогоплательщиков", "Жаль, не провалился", "Эта особенность называется - дефицит йода в организме", " Если б провалился, было б лучше... Дошло, может бы", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве срочно ремонтировали мост Кличко, который уже стал мемом.

Также появились эксклюзивные фото с дрона нового пешеходного моста в Киеве.