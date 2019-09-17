RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

21:51
Итальянский гранд опозорился на старте Лиги чемпионов
21:47
На отремонтированном стеклянном мосту в Киеве устроили опасные развлечения: видео
21:43
Команда Ракицкого завоевала очко в первом туре Лиги чемпионов
21:40
"Скользкая" тишина: бойцы ВСУ рассказали, что происходит на передовой на Донбассе, видео
21:18
Европу накроет "монстр с востока": синоптики озвучили тревожный прогноз на зиму
21:10
Челси - Валенсия: стартовые составы
21:01
Наполи - Ливерпуль: стартовые составы
20:59
Боруссия - Барселона: стартовые составы
20:52
У Зеленского анонсировали неприятный "сюрприз" для Кличко: подробности
20:30
В Запорожье по улицам разгуливала полуголая девушка: опубликовано видео
20:19
Долго работал в Донецке: имя, фото и подробности о новом главе Конституционного суда
20:02
Кавер Трампа на хит Билли Айлиш набирает популярность в YouTube: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На отремонтированном стеклянном мосту в Киеве устроили опасные развлечения: видео

вторник, 17 сентября 2019, 21:47
переглянути новину українською

В Киеве на отремонтированном пешеходно-велосипедном мосту, где ранее появилась очередная трещина, устроили опасные развлечения, испытывая стекло на прочность.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Все уже знают, что на новом мосту вновь открыли зону с прозрачными стеклами. А что вот это за особенность у людей, типа проверить?" - говорится в подписи к видео.

Стоит отметить, что на ролик бурно отреагировали в сети.

"Вход только после осмотра психолога!!!", " Это особенность - сломать, а потом громче всех кричать, что Кличко украл деньги налогоплательщиков", "Жаль, не провалился", "Эта особенность называется - дефицит йода в организме", " Если б провалился, было б лучше... Дошло, может бы", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве срочно ремонтировали мост Кличко, который уже стал мемом.

Также появились эксклюзивные фото с дрона нового пешеходного моста в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: