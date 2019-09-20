В Киеве на глазах у полицейских напали на депутата: фото

В Киеве на месте незаконного строительства произошло нападение на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко.

Как сообщил сам депутат в Facebook, он находился на месте незаконного строительства, вызвав туда наряд полиции, чтобы те провели необходимые следственные действия.

В какой-то момент, пока он общался с полицией по поводу незаконной стройки, к нему сзади подошел мужчина и, на глазах у полицейских, ударил кирпичом по голове.

Правоохранители тут же задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Назаренко, судя по всему, получил незначительную травму головы.

В полиции уточняют, что инцидент произошел на улице Зализнычной в Соломенском районе столицы.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 19 сентября в Киеве неизвестные избили в подъезде своего дома заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака. После нападения он попал в реанимацию.