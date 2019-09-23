В Киеве пьяная девушка за рулем авто устроила ДТП и угрожала копам: фото

В ночь на 22 сентября в Киеве агрессивная девушка-водитель устроила аварию и набросилась на полицейскую.

По данным городских пабликов, инцидент произошел у столичного ночного клуба Shooters.

Здесь девушка на автомобиле Hyundai Accent врезалась в стоящий перед клубом Mitsubishi Lancer, после чего как ни в чем не бывало вошла в клуб.

После нескольких часов отдыха она вышла на улицу, где ее ждал владелец Mitsubishi. Мужчина вызвал полицию.

Полицейским девушка доказывала, что не совершала ДТП. Кроме того, она угрожала им прокуратурой и другими инстанциями. После этого она села в автомобиль и попыталась ехать, но ее остановили.

Недовольная нарушительница начала ругаться матом и ударила женщину-полицейскую. После этого ее доставили в Печерское управление полиции.

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