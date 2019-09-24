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В Киеве произошло опасное ЧП с детьми в школе: появились подробности

вторник, 24 сентября 2019, 19:14
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В Киеве шестеро учеников школы № 36 имени С. П. Королева отравились медным купоросом и попали в больницу.

Об этом сообщили в столичном управлении Госпродпотребслужбы.

По предварительным данным, один из учеников принес из дома в школу вещество неизвестного происхождения. В результате шесть школьников были доставлены в Охматдет.

Пока что о состоянии пострадавших учеников ничего не сообщается.

Напомним, при отравлении медным купоросом возможно даже наступление летального исхода. Отравление характеризуется возникновением тошноты, рвоты, головной боли и болей в животе, судорог, одышки.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе с пищевым отравлением за помощью к медикам обратились 53 ученика школы №11. Дети отравились в школьной столовой.

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