Осеннее обострение: в Киеве поймали опасного извращенца возле детей, сеть в гневе, видео

В среду, 25 сентября, в Киеве бойцы Муниципальной охраны задержали мужчину, которого подростки обвинили в том, что тот подходил к ним и мастурбировал.

Соответствующее видео публикует "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел около 16:00 в Сырецком парке столицы. К сотрудникам Муниципальной охраны подбежали дети и рассказали, что неадекватный мужчина подходит к ним и их друзьям и совершает развратные действия.

Мужчину задержали и передали правоохранителям, которые официально опросили детей в присутствии родителей и задержали подозреваемого извращенца в порядке статьи 208 Криминального кодекса. Ним оказался мужчина 1974 года рождения, который до этого к уголовной ответственности не привлекался.

Мужчине объявлено о подозрении по части 1 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних) ККУ. За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео активно комментируют в сети.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 сентября в Запорожье прохожие обратили внимание на мужчину, который остановил свой автомобиль возле детей и начал мастурбировать.