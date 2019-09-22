В Запорожье заметили извращенца, который "развлекался" рядом с детьми: фото

В четверг, 19 сентября, в Запорожье прохожие обратили внимание на мужчину, который остановил свой автомобиль возле детей и начал мастурбировать.

Об этом сообщается на Instagram странице "zptoday".

Инцидент произошел вечером, около 19:30, на улице Леппика.

"Припарковался возле детей, начал кружить вокруг них, потом достал со штанов и начал на них д...., был на автомобиле с тонированными стёклами АР 9082 АІ. Сзади на стекле наклейки: ребенок в авто, туфелька, и знак 70. Высокий седой , около 60 лет дед. Будьте внимательны!", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве появился извращенец, который пристает к малолетним детям и показывает им свой половой орган.